Артета и Дайч могут возглавить «Ньюкасл»

Испанец Микель Артета и британец Шон Дайч вошли в число претендентов на пост главного тренера «Ньюкасла», сообщает The Daily Mail.
Напомним, в понедельник «сороки» объявили об уходе из клуба главного тренера Рафаэля Бенитеса, с которым не смогли договориться по условиям нового контракта.
37-летний Артета с 2016 года входит в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В прошлом году его кандидатуру рассматривал «Арсенал», который в итоге остановил свой выбор на другом испанце – Унаи Эмери.
47-летний Дайч с 2012 года возглавляет «Бернли». Под его руководством «бордовые» дважды выходили в премьер-лигу, а в сезоне-2017/2018 заняли седьмое место.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» также рассматривает кандидатуры Джованни ван Бронкхорста, Клаудио Раньери и Авраама Гранта.
В прошлом сезоне команда заняла 13-е место в премьер-лиге.
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