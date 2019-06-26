Артета и Дайч могут возглавить «Ньюкасл» - Советский спорт
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26 июня 2019 11:45ФутболЛипкин Антон

Артета и Дайч могут возглавить «Ньюкасл»

«Сороки» продолжают рассматривать кандидатов на замену Бенитеса.

Испанец Микель Артета и британец Шон Дайч вошли в число претендентов на пост главного тренера «Ньюкасла», сообщает The Daily Mail.

Напомним, в понедельник «сороки» объявили об уходе из клуба главного тренера Рафаэля Бенитеса, с которым не смогли договориться по условиям нового контракта.

37-летний Артета с 2016 года входит в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В прошлом году его кандидатуру рассматривал «Арсенал», который в итоге остановил свой выбор на другом испанце – Унаи Эмери.

47-летний Дайч с 2012 года возглавляет «Бернли». Под его руководством «бордовые» дважды выходили в премьер-лигу, а в сезоне-2017/2018 заняли седьмое место.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» также рассматривает кандидатуры Джованни ван Бронкхорста, Клаудио Раньери и Авраама Гранта.

В прошлом сезоне команда заняла 13-е место в премьер-лиге.

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