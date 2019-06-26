Жена Боккетти – болельщику «Спартака»: Да он еще не уходит - Советский спорт
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26 июня 2019 12:14ФутболГичунцев Артур

Жена Боккетти – болельщику «Спартака»: Да он еще не уходит

Ранее сообщалось, что итальянец ведет переговоры о расторжении контракта.

Екатерина Боккетти, жена защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, оставила запись в своем Instagram, выложив семейное фото.

«Лучший защитник всех времен. Все твои трофеи в одном фото. Мы безмерно гордимся и любим тебя!», – подписала снимок жена футболиста.

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Best defender of all times. All your trophies in one foto. We are so proud and love you beyond! ❤️💪🏽

Публикация от Kati Bocchetti (@katibocchetti)

Под этой записью один из пользователей написал: «Спасибо тебе за годы, проведенные в «Спартаке»! Ты настоящий лидер по духу! Больших успехов тебе в будущем, и чтобы в такой замечательной семье все было хорошо!».

«Да он еще не уходит. Что все прощаются? Но спасибо за добрые слова», – ответила супруга Боккетти.

О скором уходе игрока заявил владелец московского клуба Леонид Федун.

Напомним, итальянец выступает за красно-белых с 2013 года. За шесть лет в «Спартаке» Боккетти выиграл чемпионат, а также Суперкубок России. В общей сложности, он провел 115 матчей и забил 5 голов.

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