РПЛ изменила расписание матчей между «Зенитом» и «Уфой» Питерский клуб является чемпионом страны.

«Зенит» и «Уфа» обменялись кругами в чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

«В соответствии с решением общего собрания Российской премьер-лиги и по инициативе ФК «Уфа» и ФК «Зенит», учитывая возможные неблагоприятные погодные условия, премьер-лига внесла соответствующие изменения в календарь: Матч 7-го тура РПЛ «Уфа» – «Зенит» пройдет 24 августа в 16:30 в Уфе; Матч 21-го тура «Зенит» – «Уфа» пройдет в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении лиги.

Напомним, «Зенит» должен был принять «Уфу» 24 августа в седьмом туре РПЛ. Ответная игра (21-й тур) была предварительно запланирована на март следующего года.