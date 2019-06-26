Павел Колобков: Вопрос расширения РПЛ актуален

«Этот вопрос изучается. Все, конечно, заинтересованы в том, чтобы наши футболисты играли как можно чаще. Игровой практики много у тех команд, кто регулярно выступает в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Остальные играют мало», - сказал Колобков.
Ранее сообщалось, что РПЛ может быть расширена с 16 до 18 клубов.
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