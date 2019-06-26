«Манчестер Юнайтед» наймет скаутов для поиска будущих звезд в Испании и Франции

«Манчестер Юнайтед» обзаведется скаутами для поиска талантов, которые могут вырасти в мировых звезд, в Испании и Франции, сообщает ESPN.
Вице-президент клуба Эд Вудворд рассчитывает изменить подход манкунианцев к подбору новичков.
Скауты, которых наймет клуб, будут работать на матчах примеры и лиги 1 и подчиняться непосредственно главе скаутской службы Стиву Брауну. В их задачи войдет подбор игроков топ-класса и молодых талантов для первой команды.
Отметим, что Вудворд продолжает неформальные переговоры с кандидатами на пост технического директора клуба. Он уже общался на эту тему с бывшими игроками «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом и Дарреном Флетчером.
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