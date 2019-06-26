Александр Медведев: В «Зенит» придут максимум три игрока

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных планах клуба в нынешнее межсезонье.
«Переговоры находятся в завершающей стадии, – приводит ТАСС слова Медведева. – Мы не собирались делать массовый отток или приток футболистов, я думаю, придут максимум три игрока».
Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России и осенью сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.
В среду исполком РФС принял решение о том, что, начиная с сезона-2020/2021, клубы смогут вносить в заявку на сезон не более восьми иностранцев. При этом ограничения на число легионеров на поле не будет.
6 июля в первом матче сезона «Зенит» сыграет с «Локомотивом» за Суперкубок России.
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