«Спартак» провел часовую тренировку в день матча с «Ростовом» В среду красно-белые стартуют на турнире в Австрии.

«Спартак» провел тренировку утром в день матча с «Ростовом», сообщает официальный твиттер клуба. Игроки красно-белых занимались на поле в течение одного часа.

🔥 Утром провели часовую предыгровую тренировку.

⠀

К первому матчу на австрийском сборе готовы 💪 pic.twitter.com/c8gjYqM1xz — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 26, 2019

Напомним, в среду «Спартак» сыграет с «Ростовом» в своем первом матче на предсезонном турнире в Австрии, в котором также примут участие «Краснодар» и ЦСКА.

Игра пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» и начнется в 19:00 (мск).

Матч станет вторым для «Спартака» в межсезонье. Ранее в субботу команда крупно победила дебютанта премьер-лиги – «Сочи» (7:1) в контрольной игре на тренировочном поле «Открытие Арены» в Москве. Дубль оформил Луис Адриано, по голу забили Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Зе Луш, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.