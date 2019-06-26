«Спартак» провел часовую тренировку в день матча с «Ростовом» - Советский спорт
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26 июня 2019 14:51ФутболЛипкин Антон

«Спартак» провел часовую тренировку в день матча с «Ростовом»

В среду красно-белые стартуют на турнире в Австрии.

«Спартак» провел тренировку утром в день матча с «Ростовом», сообщает официальный твиттер клуба. Игроки красно-белых занимались на поле в течение одного часа.

Напомним, в среду «Спартак» сыграет с «Ростовом» в своем первом матче на предсезонном турнире в Австрии, в котором также примут участие «Краснодар» и ЦСКА.

Игра пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» и начнется в 19:00 (мск).

Матч станет вторым для «Спартака» в межсезонье. Ранее в субботу команда крупно победила дебютанта премьер-лиги – «Сочи» (7:1) в контрольной игре на тренировочном поле «Открытие Арены» в Москве. Дубль оформил Луис Адриано, по голу забили Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Зе Луш, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.

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