Семак, Дзюба и Черчесов получили награды от РФС

Наставник «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером года по версии РФС.
Отмечается, что лучшим футболистом стал нападающий питерцев Артем Дзюба, а его «Зенит» получил награду, как лучшая команда.
Также сообщается, что премию за вклад в развитие футбола получил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а премию «Надежда», которая вручается игрокам до 21 года, получил голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.
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