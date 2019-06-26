Семак, Дзюба и Черчесов получили награды от РФС - Советский спорт
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26 июня 2019 14:56ФутболГичунцев Артур

Семак, Дзюба и Черчесов получили награды от РФС

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наставник «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером года по версии РФС.

Отмечается, что лучшим футболистом стал нападающий питерцев Артем Дзюба, а его «Зенит» получил награду, как лучшая команда.

Также сообщается, что премию за вклад в развитие футбола получил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а премию «Надежда», которая вручается игрокам до 21 года, получил голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

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