ЦСКА не планирует продавать Фернандеса Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес не покинет столичный клуб нынешним летом.

«Разговоры про Марио? Он не продается, он никуда не уходит и остается в ЦСКА. А разговоры, они должны быть», - цитирует Sport24.ru президента клуба Евгения Гинера.

Ранее сообщалось, что 28-летний Фернандес может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле».

Защитник играет за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России.