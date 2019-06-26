ЦСКА не планирует продавать Фернандеса

«Разговоры про Марио? Он не продается, он никуда не уходит и остается в ЦСКА. А разговоры, они должны быть», - цитирует Sport24.ru президента клуба Евгения Гинера.
Ранее сообщалось, что 28-летний Фернандес может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле».
Защитник играет за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России.
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