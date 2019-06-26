РФС утвердил список 33 лучших игроков прошедшего сезона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 июня 2019 15:15ФутболСпирин Дмитрий

РФС утвердил список 33 лучших игроков прошедшего сезона

На заседании Исполкома РФС 26 июня были утверждены лауреаты национальной премии РФС и список «33 лучших игроков чемпионата России» по итогам сезона-2018/19.

Список «33 лучших игроков чемпионата России»:

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Маринато Гилерме («Локомотив»). 3. Андрей Лунев («Зенит»).

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Владислав Игнатьев («Локомотив»). 3. Сергей Петров («Краснодар»).

Правый центральный защитник: 1. Бранислав Иванович («Зенит»). 2. Андрей Семенов («Ахмат»). 3. Максим Беляев («Арсенал»).

Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия («Спартак»). 2. Ярослав Ракицкий («Зенит»). 3. Урош Спайич («Краснодар»).

Левый защитник: 1. Юрий Жирков («Зенит»). 2. Федор Кудряшов («Рубин»/«Истанбул» Турция). 3. Кристиан Рамирес («Краснодар»).

Опорный полузащитник: 1. Юрий Газинский («Краснодар»). 2. Никола Влашич (ЦСКА). Магомед Оздоев («Зенит»).

Правый полузащитник: 1. Масиэл Вандерсон («Краснодар»). 2. Алексей Миранчук («Локомотив»). 3. Алексей Ионов («Ростов»).

Центральный полузащитник: 1. Гжегож Крыховяк («Локомотив»). Роман Зобнин («Спартак»). 3. Вильмар Барриос («Зенит»).

Левый полузащитник: 1. Виктор Классон («Краснодар»). 2. Антон Миранчук («Локомотив»). 3. Резиуан Мирзов («Арсенал»).

Правый нападающий: 1. Федор Чалов (ЦСКА). 2. Сердар Азмун («Рубин»/«Зенит»). 3. Лука Джорджевич («Арсенал»).

Левый нападающий: 1. Артем Дзюба («Зенит»). 2. Джефферсон Фарфан («Локомотив»). 3. Зе Луиш («Спартак»).

Лауреаты национальной премии РФС:

Лучший футболист года – Артем Дзюба («Зенит»)

«Надежда» (юноши до 21 года) – Матвей Сафонов («Краснодар)

Лучший тренер года – Сергей Семак («Зенит»)

Лучшая команда года – «Зенит»

За вклад в развитие футбола Станислав Черчесов (сборная России).

23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
24/06 11:00Хоккей
Панарин и Бобровский – главные звезды рынка свободных агентов. Где они окажутся?Главный претендент на россиян – «Флорида».
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/06 08:00Футбол
Андрей Бутенко: С применением VAR дело часто доходит до маразмаОдин из лучших отечественных арбитров рассказал о нововведениях в футбольных правилах, вступивших в силу на проходящих в эти дни турнирах ФИФА, и высказал свое мнение о предстоящем внедрении в РПЛ системы видеоповторов (VAR).
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
26/06 09:15Футбол
Карпин против «Спартака»: наши топ-клубы начинают супертурнирСегодня в австрийском Пеллау стартует представительный турнир с участием «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова». Рассказываем о главных интригах.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
26/06 06:30Хоккей
Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.
26/06 09:30Футбол
Адесойе Ойеволе: Мой отец – нигериец. Но за Нигерию я никогда не болелЭтот темнокожий парень родился в Москве, дебютировал в премьер-лиге в 28 лет, а в 36 забивал «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА, став одним из главных творцов сенсационного седьмого места «Оренбурга» по итогам РПЛ-2018/19.
25/06 14:00Хоккей
Наши вратари подминают НХЛ под себя. У Бобровского и Василевского будет подмогаВ ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
25/06 20:30Футбол
Лимит на легионеров: через год заработает схема «8+17»?Сегодня на очередном заседании исполкома РФС в числе главных решается вопрос о новом лимите на легионеров в РПЛ.
26/06 09:00Футбол
Валерий Чухрий: Надо не лимит менять, а все руководство РПЛБывший глава московского офиса ФИФА поделился ожиданиями от сегодняшнего заседания исполкома РФС.
26/06 13:00Хоккей
Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.
26/06 14:00Футбол
Павел Колобков: Лимит на легионеров «8+17» – прогрессивное решениеМинистр спорта РФ подвел итоги Исполкома РФС, который прошел сегодня в Москве.
Новости
16:07 Футбол Фернандес присоединился к ЦСКА (фото)
15:59 Футбол Переход Романьоли из «Ромы» в «Спартак» согласован
15:58 Футбол Гончаренко назвал сроки восстановления Щенникова
15:42 Футбол Пантелеев уходит из «Рубина»
15:35 Футбол Гаджи Гаджиев: Следующий шаг – полная отмена лимита
15:25 Баскетбол Хвостов стал игроком «Зенита»
15:17 Футбол Неймар объявит о своем будущем после 7 июля
15:15 Футбол РФС утвердил список 33 лучших игроков прошедшего сезона
15:04 Футбол ЦСКА не планирует продавать Фернандеса
14:56 Футбол Семак, Дзюба и Черчесов получили награды от РФС
14:51 Футбол «Спартак» провел часовую тренировку в день матча с «Ростовом»
14:49 Футбол Гинер: Новый лимит? В ЦСКА больше всех русских футболистов, не обращаю на это внимание
14:46 Футбол Эмболо перейдет из «Шальке» в «Боруссию» (Менхенгладбах)
14:44 Хоккей Скотт вернулся из ЦСКА в «Брюнес»
14:37 Хоккей Голдобин получил квалификационное предложение от «Ванкувера»
14:33 Хоккей Дюшен может подписать контракт с «Монреалем»
14:30 Футбол Сергей Семак: Я против лимита как такового
14:25 Баскетбол Евгений Валиев: Контракт на два года с «Химками» – это импульс для моей карьеры
14:20 Футбол Александр Медведев: Новый лимит на легионеров создает большие проблемы для участников еврокубков
14:10 Футбол Александр Медведев: В «Зенит» придут максимум три игрока
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика