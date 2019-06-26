РФС утвердил список 33 лучших игроков прошедшего сезона

Список «33 лучших игроков чемпионата России»:
Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Маринато Гилерме («Локомотив»). 3. Андрей Лунев («Зенит»).
Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Владислав Игнатьев («Локомотив»). 3. Сергей Петров («Краснодар»).
Правый центральный защитник: 1. Бранислав Иванович («Зенит»). 2. Андрей Семенов («Ахмат»). 3. Максим Беляев («Арсенал»).
Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия («Спартак»). 2. Ярослав Ракицкий («Зенит»). 3. Урош Спайич («Краснодар»).
Левый защитник: 1. Юрий Жирков («Зенит»). 2. Федор Кудряшов («Рубин»/«Истанбул» Турция). 3. Кристиан Рамирес («Краснодар»).
Опорный полузащитник: 1. Юрий Газинский («Краснодар»). 2. Никола Влашич (ЦСКА). Магомед Оздоев («Зенит»).
Правый полузащитник: 1. Масиэл Вандерсон («Краснодар»). 2. Алексей Миранчук («Локомотив»). 3. Алексей Ионов («Ростов»).
Центральный полузащитник: 1. Гжегож Крыховяк («Локомотив»). Роман Зобнин («Спартак»). 3. Вильмар Барриос («Зенит»).
Левый полузащитник: 1. Виктор Классон («Краснодар»). 2. Антон Миранчук («Локомотив»). 3. Резиуан Мирзов («Арсенал»).
Правый нападающий: 1. Федор Чалов (ЦСКА). 2. Сердар Азмун («Рубин»/«Зенит»). 3. Лука Джорджевич («Арсенал»).
Левый нападающий: 1. Артем Дзюба («Зенит»). 2. Джефферсон Фарфан («Локомотив»). 3. Зе Луиш («Спартак»).
Лауреаты национальной премии РФС:
Лучший футболист года – Артем Дзюба («Зенит»)
«Надежда» (юноши до 21 года) – Матвей Сафонов («Краснодар)
Лучший тренер года – Сергей Семак («Зенит»)
Лучшая команда года – «Зенит»
За вклад в развитие футбола – Станислав Черчесов (сборная России).