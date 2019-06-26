Гаджи Гаджиев: Следующий шаг – полная отмена лимита

«Очень много сторонников того, чтобы убрать лимит. С их точки зрения, сейчас требования к российским футболистам занижены.
На сегодняшний день есть достаточная база: «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и другие клубы создали хорошие школы, готовы выпускать качественных футболистов. Мне кажется, что пора нам удерживать конкуренцию. Этот лимит надо потихоньку смягчить. Следующий шаг – полная отмена лимита, это реально», - цитирует Гаджиева агентство «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что начиная с сезона-2020/21 в РПЛ будет действовать лимит в формате «8+17».
По данной схеме в заявке каждого клуба может находиться до 8 иностранцев. И все они получат возможность находиться на поле одновременно.
Сезон-2019/20 пройдет по старой системе 6+5, когда на поле могут находиться не более 6 легионеров.
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