Гаджи Гаджиев: Следующий шаг – полная отмена лимита Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«Очень много сторонников того, чтобы убрать лимит. С их точки зрения, сейчас требования к российским футболистам занижены.

На сегодняшний день есть достаточная база: «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и другие клубы создали хорошие школы, готовы выпускать качественных футболистов. Мне кажется, что пора нам удерживать конкуренцию. Этот лимит надо потихоньку смягчить. Следующий шаг – полная отмена лимита, это реально», - цитирует Гаджиева агентство «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что начиная с сезона-2020/21 в РПЛ будет действовать лимит в формате «8+17».

По данной схеме в заявке каждого клуба может находиться до 8 иностранцев. И все они получат возможность находиться на поле одновременно.

Сезон-2019/20 пройдет по старой системе 6+5, когда на поле могут находиться не более 6 легионеров.