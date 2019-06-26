Пантелеев уходит из «Рубина» - Советский спорт
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26 июня 2019 15:42ФутболСпирин Дмитрий

Пантелеев уходит из «Рубина»

22-летний полузащитник Владислав Пантелеев покидает казанский «Рубин».

Футболист и клуб расторгли контракт, рассчитанный на 3,5 года, по соглашению сторон.

В сезоне 2018/19 Владислав сыграл за «Рубин» пять матчей.

Пантелеев - воспитанник московского «Спартака». Он провел более ста матчей за вторую команду красно-белых. Также футболист играл за юниорские сборные России различных возрастов.

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