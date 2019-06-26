Гончаренко назвал сроки восстановления Щенникова

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Георгия Щенникова.
«Думаю, Щенников пропустит 2,5-3 месяца», – приводит слова специалиста Twitter ЦСКА.
В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.
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