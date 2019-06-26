Фернандес присоединился к ЦСКА (фото)

Защитник сборной России Марио Фернандес прибыл в расположение московского ЦСКА, о чем сообщает клубная пресс-служба.
«Усиление подъехало! Марио Фернандес присоединился к команде в Австрии!», – говорится в сообщении армейцев.
В минувшем сезоне бразилец отыграл 35 матчей, забил один гол и отдал 10 голевых передач.
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