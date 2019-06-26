Романьоли сделал фото на «Открытии Арене» и намекнул на трансфер в «Спартак» Ранее сообщалось, что красно-белые уже договорились о его переходе.

Судя по всему, голкипер молодежный команды «Ромы» Андреа Романьоли подписал контракт с московским «Спартаком».

В социальной сети 20-летний итальянец выложил фотографию с домашней арены «Спартака» и подписал ее так: «Новый дом, новая команда, новое приключение. Этот момент пришел… Вперед, «Спартак!».

Половину минувшего сезона голкипер провел в аренде в клубе серии C «Пистойезе». На его счету два «сухаря» в четырех матчах за тосканцев во всех турнирах.

Ожидается, что Романьоли обойдется красно-белым в 2,5 миллиона.