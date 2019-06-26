Олег Кононов: Романьоли прилетает в расположение «Спартака-2» - Советский спорт
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26 июня 2019 17:01ФутболСпирин Дмитрий

Олег Кононов: Романьоли прилетает в расположение «Спартака-2»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал переход молодого итальянского вратаря Андреа Романьоли из «Ромы».

«Романьоли прилетает в расположение «Спартака-2», будет с ними работать, а дальше будем смотреть на его состояние и на то, как он будет проявлять себя на своей позиции. Позиция востребованная», — сказал Кононов.

Половину минувшего сезона голкипер провел в аренде в клубе серии C «Пистойезе». На его счету два «сухаря» в четырех матчах за тосканцев во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 25 тысяч евро.

Ранее москвичи приобрели у римлян форварда Эсекьеля Понсе за 3 миллиона евро.

Ожидается, что Романьоли обойдется красно-белым в 2,5 миллиона.

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