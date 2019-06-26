Эсекьель Понсе: От сравнений с Месси не убежать Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал как проходит его адаптация в московской команде.

- Рад приветствовать всех болельщиков «Спартака». Рассказать о себе в трех словах? Считаю себя в первую очередь работягой, всегда стараюсь помочь команде, ну и с позиции нападающего – постараюсь забить как можно больше голов за команду. Главные черты характера? Уважение к людям, к своим партнерам, спортивная агрессивность и желание всегда побеждать.

Первое что бросилось в глаза на тренировке – команда очень молодая, все ребята хотят тренироваться, все хотят играть и жаждут побед. И очень удивила простота отношений – для меня это огромный плюс.

Какие русские слова уже успел выучить? По правде говоря, мне сложно учить новый язык, приехав в страну, где культура и язык совершенно другие. На данный момент я выучил только пару базовых слов приветствия и благодарности. Но считаю, что у меня еще все впереди. Язык, безусловно, буду учить. Хочу даже найти преподавателя, чтобы брать уроки русского, ну и у ребят тоже буду учиться на тренировках.

О чем разговаривал с Кононовым? Говорили с ним в основном по работе. В том числе про то, как играет «Спартак». Он показывал мне схемы. Сейчас тренер смотрит меня на тренировках, ставит на разные позиции. Независимо от его выбора, который он сделает, я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы принести как можно больше пользы команде и, соответственно, буду стараться забивать в каждом матче.

Сравнения с Месси? От этого никуда не убежать. Месси прославил наш город и «Ньюэллс». Поэтому сравнения неизбежны, но мы все очень горды тем, что у нас есть земляк, который родился в нашем городе и достиг таких высот, - рассказал Понсе в интервью пресс-службы «Спартака».

Напомним, что 22-летний форвард перешел в «Спартак» на прошлой неделе из «Ромы».