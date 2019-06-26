Кроос заявил, что никогда не примет предложения от китайских, американских и катарских клубов

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассчитывает завершить карьеру в европейском клубе.
Отметим, что его контракт со «сливочными» в силе до 2023 года.
«Было бы неплохо уйти на пенсию в 33 года. Думаю, тогда у меня будет возможность решить, смогу ли я играть дальше.
Могу заверить вас, что никогда не буду играть в чемпионатах Китая, США и Катара», – приводит слова Крооса Bild.
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