Кроос заявил, что никогда не примет предложения от китайских, американских и катарских клубов - Советский спорт
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26 июня 2019 19:30ФутболГичунцев Артур

Кроос заявил, что никогда не примет предложения от китайских, американских и катарских клубов

Ранее сообщалось, что немецкий футболист привлек внимание «Манчестер Сити».

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассчитывает завершить карьеру в европейском клубе.

Отметим, что его контракт со «сливочными» в силе до 2023 года.

«Было бы неплохо уйти на пенсию в 33 года. Думаю, тогда у меня будет возможность решить, смогу ли я играть дальше.

Могу заверить вас, что никогда не буду играть в чемпионатах Китая, США и Катара», – приводит слова Крооса Bild.

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