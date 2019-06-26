Марко Трабукки: О Романьоли никогда раньше не слышал

- Вратарь молодежной системы «Ромы» Андреа Романьоли подписал контракт со «Спартаком». Слышали о нем до сегодняшнего дня?
- Никогда не слышал. Более того, меня сегодня многие итальянские коллеги спрашивали, не шутка ли это, что Романьоли переходит в «Спартак». Думаю, если футболист играет за «Пистоезе», то в серьезных итальянских клубах он не востребован.
Если ты выиграл в лотерею, и тебя зовет такой клуб как «Спартак», где Романьоли будет зарабатывать в разы больше, чем на родине, нужно только молиться, что так подфартило, и долго не думать.
Кто больше всего выиграл от этой сделки: «Рома» или «Спартак»? Романьоли! - приводит слова Трабукки Sport24.ru.
Ранее итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио, 20-летний голкипер Андреа Романьоли в ближайшее время перейдет из «Ромы» в «Спартак».
Позже 20-летний итальянец выложил в Instagram фотографию с домашней арены «Спартака» и подписал ее так: «Новый дом, новая команда, новое приключение. Этот момент пришел… Вперед, «Спартак!».
Напомним, половину минувшего сезона голкипер провел в аренде в клубе третьего дивизиона чемпионата Италии «Пистойезе». На его счету два «сухих» матча в четырех встречах за тосканцев во всех турнирах.
Отмечалось, что Романьоли обойдется красно-белым в 2,5 миллиона евро.
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