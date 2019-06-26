Марко Трабукки: О Романьоли никогда раньше не слышал Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о переходе в «Спартак» голкипера итальянской «Ромы» Андреа Романьоли.

- Вратарь молодежной системы «Ромы» Андреа Романьоли подписал контракт со «Спартаком». Слышали о нем до сегодняшнего дня?

- Никогда не слышал. Более того, меня сегодня многие итальянские коллеги спрашивали, не шутка ли это, что Романьоли переходит в «Спартак». Думаю, если футболист играет за «Пистоезе», то в серьезных итальянских клубах он не востребован.

Если ты выиграл в лотерею, и тебя зовет такой клуб как «Спартак», где Романьоли будет зарабатывать в разы больше, чем на родине, нужно только молиться, что так подфартило, и долго не думать.

Кто больше всего выиграл от этой сделки: «Рома» или «Спартак»? Романьоли! - приводит слова Трабукки Sport24.ru.

Ранее итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио, 20-летний голкипер Андреа Романьоли в ближайшее время перейдет из «Ромы» в «Спартак».

Позже 20-летний итальянец выложил в Instagram фотографию с домашней арены «Спартака» и подписал ее так: «Новый дом, новая команда, новое приключение. Этот момент пришел… Вперед, «Спартак!».

Напомним, половину минувшего сезона голкипер провел в аренде в клубе третьего дивизиона чемпионата Италии «Пистойезе». На его счету два «сухих» матча в четырех встречах за тосканцев во всех турнирах.

Отмечалось, что Романьоли обойдется красно-белым в 2,5 миллиона евро.