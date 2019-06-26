«Ростов» – «Спартак». Видео голов

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов встречи.
3-я минута. Дмитрий Полоз
32-я минута. Александр Саплинов
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