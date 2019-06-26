«Ростов» – «Спартак». Видео голов - Советский спорт
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26 июня 2019 19:53ФутболАбушкин Руслан

«Ростов» – «Спартак». Видео голов

В эти минуты в австрийском Пеллау проходит контрольный матч между «Ростовом» и «Спартаком».

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов встречи.

3-я минута. Дмитрий Полоз

32-я минута. Александр Саплинов

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