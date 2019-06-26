Агент Романьоли рассказал, как состоялся трансфер итальянца в «Спартак» Ранее его переход подтвердил главный тренер красно-белых Олег Кононов.

Фабрицио Феррари, агент, представляющий интересы голкипера Андреа Романьоли, прокомментировал его трансфер из «Ромы» в московский «Спартак».

«Сделка была очень простой: «Рома» за несколько дней до этого продала в «Спартак» Понсе. Руководители клубов общались в течение довольно продолжительного времени в том числе о молодых игроках.

Московский клуб искал вратаря, речь пошла о Романьоли, который согласился на переход. Вот и все – очень просто. Не знаю, как эта сделка может быть частью сделки по Понсе.

Я общался с представителем «Ромы», представителем «Спартака». Мы говорили только по поводу перехода Романьоли – не более того. Мне предложили двухлетний контракт для игрока, мы согласовали его условия, вот и все», – цитирует агента Sport24.ru.