Глава пресс-службы «Анжи»: Нам дали лицензию на участие в ПФЛ

Глава пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов сообщил, что махачкалинский клуб получил лицензию на участие в ПФЛ.
«Нам дали лицензию на участие в ПФЛ. У нас есть определенные ограничения, которые касаются запрета на заявку новых игроков из-за долгов. Но сейчас это никак не помешает нашей команде участвовать в турнире, потому что у нас большая группа воспитанников, молодых футболистов, которые будут играть. А за этот сезон, который мы будем играть, мы постараемся выплатить все долги и снять запрет», – сказал Расулов «Чемпионату».
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