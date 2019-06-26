Нигерия обыграла сборную Гвинеи и гарантировала себе выход в 1/8 финала КАН

Единственный мяч в этой встрече на 73-й минуте забил защитник Кеннет Омеруо.
После этой игры сборная Нигерии набрала шесть очков и досрочно гарантировала себе участие в 1/8 финала турнира. Команда Гвинеи, имея после двух матче одно очко, расположилась на третьем месте в группе В.
В заключительном матче группового этапа Нигерия сыграет против сборной Мадагаскара, а Гвинея встретится с командой Бурунди.
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