Полузащитник «Краснодара» Фомин продолжит карьеру в «Уфе»

«Полузащитник «Краснодара-2» Даниил Фомин заключил полноценный контракт с футбольным клубом «Уфа», выступающим в российской премьер-лиге.
Руководство ФК «Краснодар» благодарит Даниила за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей профессиональной карьере», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Краснодара».
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