Источник: «Зенит» приобрел полузащитника сборной Колумбии - Советский спорт
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26 июня 2019 23:17Футбол

Источник: «Зенит» приобрел полузащитника сборной Колумбии

«Зенит» договорился с «Антетико Хуниор» о переходе полузащитника сборной Колумбии Луиса Диаса.

Как сообщает в своем Twitter колумбийский журналист телеканала Win Sports, сумма трансфера хавбека составила семь миллионов евро.

Добавим, что в минувшем сезоне 22-летний колумбиец провел 17 матчей за «Антетико Хуниор» во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2 миллиона евро.

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