Источник: «Зенит» приобрел полузащитника сборной Колумбии

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш? В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.

Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! Жесткая колонка Славина Наш обозреватель реагирует на заявление комиссара НХЛ Гари Беттмэна и считает, что обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры.

Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жарким Сможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?

«Ростов» – «Спартак» – 2:0. Как это было «Советский спорт» провел текстовую трансляцию контрольного матча.

Андрей Червиченко: 30 процентов легионеров покупаются, чтобы разворовать бюджет Бывший президент «Спартака» прокомментировал принятый на исполкоме РФС новый лимит на легионеров.

Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мира Выиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.

Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года! Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Павел Колобков: Лимит на легионеров «8+17» – прогрессивное решение Министр спорта РФ подвел итоги Исполкома РФС, который прошел сегодня в Москве.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал Кудряшова Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.