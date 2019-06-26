Источник: «Зенит» приобрел полузащитника сборной Колумбии

Как сообщает в своем Twitter колумбийский журналист телеканала Win Sports, сумма трансфера хавбека составила семь миллионов евро.
Добавим, что в минувшем сезоне 22-летний колумбиец провел 17 матчей за «Антетико Хуниор» во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.
Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2 миллиона евро.
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