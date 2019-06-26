Дмитрий Парфенов: При новом формате клубы будут стараться брать качественных легионеров - Советский спорт
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26 июня 2019 23:38Футбол

Дмитрий Парфенов: При новом формате клубы будут стараться брать качественных легионеров

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал новый формат лимита на легионеров.

- Команды будут думать, когда станут брать эти восемь человек. Они будут стараться брать качественных игроков стартового состава на весь чемпионат, - приводит слова Парфенова ТАСС.

Напомним, что в среду исполком РФС утвердил лимит в формате «8+17», начиная с сезона-2020/21. Таким образом, команды смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов.

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