Дмитрий Парфенов: При новом формате клубы будут стараться брать качественных легионеров

- Команды будут думать, когда станут брать эти восемь человек. Они будут стараться брать качественных игроков стартового состава на весь чемпионат, - приводит слова Парфенова ТАСС.
Напомним, что в среду исполком РФС утвердил лимит в формате «8+17», начиная с сезона-2020/21. Таким образом, команды смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов.
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