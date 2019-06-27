Джон Терри: Сейчас самое подходящее время, чтобы Лэмпард вернулся домой

- После сезона, который Фрэнк провел с «Дерби Каунти», и с запретом на регистрацию новых игроков нет никого, кто был бы лучше подготовлен к тому, чтобы добиться успеха с «Челси». Это идеальное время для него и для клуба.
С тех пор, как Фрэнк перешел из «Вест Хэма», чтобы добиться успеха в «Челси», он всегда находился под давлением. Фрэнк никогда не скрывал этого, он упивался этим, став в итоге одним из величайших игроков команды за всю историю.
Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы с болельщиками, они любят его. Лэмпард – легенда, и сейчас самое подходящее время, чтобы он вернулся домой, - приводит слова Терри Sky Sports.
Напомним, что Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 годы. За 13 лет он провел за клуб 640 матчей, в которых забил 209 голов и сделал 150 результативных передач.
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