Фарфан пройдет обследование в одной из клиник Барселоны - Советский спорт
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27 июня 2019 00:21Футбол

Фарфан пройдет обследование в одной из клиник Барселоны

Форвард московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан пройдет медицинское обследование в Барселоне.

«В начале следующей недели Джефферсон Фарфан прибудет в Барселону, где в одной из клиник в сопровождении нашего доктора будет принято решение о дальнейшей тактике лечения», - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Напомним, что Фарфан получил травму колена в матче группового этапа Кубка Америки против сборной Бразилии (0:5).

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