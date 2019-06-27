Фарфан пройдет обследование в одной из клиник Барселоны Форвард московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан пройдет медицинское обследование в Барселоне.

«В начале следующей недели Джефферсон Фарфан прибудет в Барселону, где в одной из клиник в сопровождении нашего доктора будет принято решение о дальнейшей тактике лечения», - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Напомним, что Фарфан получил травму колена в матче группового этапа Кубка Америки против сборной Бразилии (0:5).