Фарфан пройдет обследование в одной из клиник Барселоны

«В начале следующей недели Джефферсон Фарфан прибудет в Барселону, где в одной из клиник в сопровождении нашего доктора будет принято решение о дальнейшей тактике лечения», - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».
Напомним, что Фарфан получил травму колена в матче группового этапа Кубка Америки против сборной Бразилии (0:5).
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