Опубликованы фотографии игровой формы «Спартака» на новый сезон - Советский спорт
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27 июня 2019 00:51Футбол

Опубликованы фотографии игровой формы «Спартака» на новый сезон

В Сети появились фотографии домашней и гостевой формы московского «Спартака» на сезон-2019/20.

Twitter Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии формы «Спартака» на новый сезон.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 49 очков и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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