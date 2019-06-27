Опубликованы фотографии игровой формы «Спартака» на новый сезон

Twitter Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии формы «Спартака» на новый сезон.
Напомним, что по итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 49 очков и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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