Видео дня: Руни забил мяч ударом со своей половины поля - Советский спорт
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27 июня 2019 07:20ФутболСпирин Дмитрий

Видео дня: Руни забил мяч ударом со своей половины поля

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни забил эффектный гол в первенстве MLS.

На 10-й минуте игры с «Орландо Сити» бывший капитан сборной Англии отличился ударом со своей половины поля.

Для 33-летнего Руни этот гол стал 11-м в сезоне.

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