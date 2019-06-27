Видео дня: Руни забил мяч ударом со своей половины поля

На 10-й минуте игры с «Орландо Сити» бывший капитан сборной Англии отличился ударом со своей половины поля.
Для 33-летнего Руни этот гол стал 11-м в сезоне.
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