Джефферсон Фарфан: Если ты силен психологически, тебя ничто не остановит Форвард московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан рассказал о своей травме.

«Жизнь, как и футбол, имеет разные моменты и эмоции. Радость приходит, когда ты забиваешь мяч, выигрываешь чемпионат или даже становишься чемпионом мира. Но бывают и тяжелые моменты, когда вы пропускаете решающий гол, вы не достигаете цели и, конечно, получаете травмы.

Это часть футбола. Если ты силен психологически, тебя ничто не остановит», — написал Фарфан в своем инстаграме.

Напомним, Фарфан получил травму на Кубке Америки-2019, играя за сборную Перу.

Футболист может пропустить до шести месяцев.