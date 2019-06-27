Джефферсон Фарфан: Если ты силен психологически, тебя ничто не остановит

«Жизнь, как и футбол, имеет разные моменты и эмоции. Радость приходит, когда ты забиваешь мяч, выигрываешь чемпионат или даже становишься чемпионом мира. Но бывают и тяжелые моменты, когда вы пропускаете решающий гол, вы не достигаете цели и, конечно, получаете травмы.
Это часть футбола. Если ты силен психологически, тебя ничто не остановит», — написал Фарфан в своем инстаграме.
Напомним, Фарфан получил травму на Кубке Америки-2019, играя за сборную Перу.
Футболист может пропустить до шести месяцев.
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