Джефферсон Фарфан: Если ты силен психологически, тебя ничто не остановит - Советский спорт
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27 июня 2019 07:46ФутболСпирин Дмитрий

Джефферсон Фарфан: Если ты силен психологически, тебя ничто не остановит

Форвард московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан рассказал о своей травме.

«Жизнь, как и футбол, имеет разные моменты и эмоции. Радость приходит, когда ты забиваешь мяч, выигрываешь чемпионат или даже становишься чемпионом мира. Но бывают и тяжелые моменты, когда вы пропускаете решающий гол, вы не достигаете цели и, конечно, получаете травмы.

Это часть футбола. Если ты силен психологически, тебя ничто не остановит», — написал Фарфан в своем инстаграме.

Напомним, Фарфан получил травму на Кубке Америки-2019, играя за сборную Перу.

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