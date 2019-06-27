«Оренбург» сыграет с «Копенгагеном» на сборе в Австрии

В Австрии соперниками команды Владимира Федотова в контрольных матчах станут польская «Краковия» (29 июня), датский «Копенгаген» (2 июля) и загребское «Динамо» (6 июля).
Напомним, «Оренбург» занял седьмое место в чемпионате России-2018/19.
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