Австралия и Индонезия могут принять чемпионат мира 2034 года

Индонезийские футбольные власти согласились сотрудничать с Австралией после того, как свое участие в борьбе за право провести ЧМ-2034 исключил Таиланд.
Напомним, Австралия претендовала на организацию мирового первенства в 2022 году, она уступила в голосовании Катару.
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