Австралия и Индонезия могут принять чемпионат мира 2034 года Федерация футбола Австралии начала переговоры с Индонезийской футбольной ассоциацией о подготовке совместной заявки на проведение чемпионата мира-2034.

Индонезийские футбольные власти согласились сотрудничать с Австралией после того, как свое участие в борьбе за право провести ЧМ-2034 исключил Таиланд.

Напомним, Австралия претендовала на организацию мирового первенства в 2022 году, она уступила в голосовании Катару.