«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека - Советский спорт
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27 июня 2019 10:13ФутболСпирин Дмитрий

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека

Мадридский «Реал» вступил в переговоры с «Аяксом» по поводу трансфера полузащитника Донни ван де Бека, сообщает De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что королевский клуб рассматривает 22-летнего ван де Бека в качестве альтернативы полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Трансфер ван де Бека предварительно оценивается в 65-70 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Аякс» 57 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач.

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