«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека

Ранее сообщалось, что королевский клуб рассматривает 22-летнего ван де Бека в качестве альтернативы полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Трансфер ван де Бека предварительно оценивается в 65-70 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Аякс» 57 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач.
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