Промес попрощался с болельщиками «Севильи»

«Моя севильская семья, спасибо вам за все! Жаль, что вы не смогли увидеть все, на что я способен. Желаю вам всего наилучшего, никогда вас не забуду», — написал Промес в инстаграме.
Квинси Промес продолжит карьеру в «Аяксе».
Контракт клуба из Амстердама с бывшим футболистом московского «Спартака» рассчитан до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера составила 15,7 млн евро.
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