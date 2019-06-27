Промес попрощался с болельщиками «Севильи» Форвард Квинси Промес попрощался с испанской «Севильей».

«Моя севильская семья, спасибо вам за все! Жаль, что вы не смогли увидеть все, на что я способен. Желаю вам всего наилучшего, никогда вас не забуду», — написал Промес в инстаграме.

Квинси Промес продолжит карьеру в «Аяксе».

Контракт клуба из Амстердама с бывшим футболистом московского «Спартака» рассчитан до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера составила 15,7 млн евро.