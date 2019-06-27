Сегодня «Краснодар» сыграет с ЦСКА на турнире в Австрии - Советский спорт
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27 июня 2019 11:57ФутболЛипкин Антон

Сегодня «Краснодар» сыграет с ЦСКА на турнире в Австрии

Сегодня состоится второй матч турнира с участием клубов РПЛ.

«Краснодар» и ЦСКА сыграют друг с другом в первом туре предсезонного турнира в Австрии.

Матч пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» в Пеллау. Начало игры – 19:00 (мск).

Напомним, накануне в первой игре «Ростов» нанес поражение «Спартаку» (2:0) благодаря голам форварда Дмитрия Полоза и полузащитника Александра Саплинова.

Для «Краснодара» этот матч станет вторым в межсезонье. До этого 20 июня «быки» сыграли вничью с «Чайкой» (2:2). Голы в ворота дебютанта ФНЛ забили полузащитник Вандерсон и форвард Иван Игнатьев. ЦСКА же проведет свою первую игру в рамках подготовки к новому сезону.

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