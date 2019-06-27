Сегодня «Краснодар» сыграет с ЦСКА на турнире в Австрии

Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за сутки Рассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.

Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал Кудряшова Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Анатолий Байдачный: Проще было СССР не разрушить, чем заманить белорусов в РПЛ Известный в прошлом советский нападающий, серебряный призер Евро-1972, бывший главный тренер минского «Динамо» и шести российских клубов назвал невозможным даже в будущем участие в РПЛ представителей Белоруссии.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой? На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого.

Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России 42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.

Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео) В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Будет ли Петр Ян драться за титул? На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.

Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATP Карен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.