Ионов не покинет «Ростов» в межсезонье - Советский спорт
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27 июня 2019 12:03ФутболСпирин Дмитрий

Ионов не покинет «Ростов» в межсезонье

Полузащитник сборной России Алексей Ионов останется в «Ростове», сообщает Sport24.ru.

Ранее агент футболиста Милко Блански говорил, что у хавбека есть предложение из Европы и велика вероятность его ухода из клуба.

Ионов играет за «Ростов» с 2017 года, до этого он выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи», «Динамо» и ЦСКА. В прошлом сезоне РПЛ футболист провел 25 матчей и забил шесть мячей.

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