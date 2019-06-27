Ионов не покинет «Ростов» в межсезонье Полузащитник сборной России Алексей Ионов останется в «Ростове», сообщает Sport24.ru.

Ранее агент футболиста Милко Блански говорил, что у хавбека есть предложение из Европы и велика вероятность его ухода из клуба.

Ионов играет за «Ростов» с 2017 года, до этого он выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи», «Динамо» и ЦСКА. В прошлом сезоне РПЛ футболист провел 25 матчей и забил шесть мячей.