«Крылья Советов» купят хорватского форварда - Советский спорт
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27 июня 2019 12:12ФутболСпирин Дмитрий

«Крылья Советов» купят хорватского форварда

По информации Sport24.ru, 28-летний хорватский форвард загребского «Локомотива» Деян Радоньич перейдет в «Крылья Советов».

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр, после чего присоединится к самарской команде на сборе в Австрии.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Радоньич провел в чемпионате Хорватии 35 матчей и забил 8 голов.

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