«Крылья Советов» купят хорватского форварда

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр, после чего присоединится к самарской команде на сборе в Австрии.
Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.
В прошедшем сезоне Радоньич провел в чемпионате Хорватии 35 матчей и забил 8 голов.
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. «Хотите добить наш футбол?» Жесткий спор в чате редакции на тему лимитаРешение Исполкома РФС об изменении лимита на легионеров с сезона-2020/21 взорвало чат редакции. Считайте, что мы и вас туда добавили. Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
Дзюба – лучший, лимит – «8+17». Что решили на Исполкоме РФСВ Доме футбола завершилось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза, в работе которого принимал участие Министр спорта РФ Павел Колобков. Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Буффон захотел вернуться в «Ювентус». А другие суперкамбэки помните?Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон решил продолжить карьеру в 41 год и спустя сезон вернется в «Ювентус» – клуб, где стал знаменитым. По этому поводу вспоминаем другие камбэки суперветеранов. Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне. Карпин снова обыграл «Спартак». Кононову не помог даже ПонсеСтартовый матч предсезонного турнира в Австрии принес победу «Ростову» Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось. Лимит-2020/21: кому проблема, а кому семечкиРазбираемся, по каким клубам премьер-лиги новый лимит ударил бы больнее всего, если бы выступил в силу уже с ближайшего сезона. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКАРоссиянину многое придется доказать в КХЛ. Анатолий Байдачный: Проще было СССР не разрушить, чем заманить белорусов в РПЛИзвестный в прошлом советский нападающий, серебряный призер Евро-1972, бывший главный тренер минского «Динамо» и шести российских клубов назвал невозможным даже в будущем участие в РПЛ представителей Белоруссии. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Андрей Червиченко: 30 процентов легионеров покупаются, чтобы разворовать бюджетБывший президент «Спартака» прокомментировал принятый на исполкоме РФС новый лимит на легионеров. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. «Ростов» – «Спартак» – 2:0. Как это было«Советский спорт» провел текстовую трансляцию контрольного матча. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.