Адвокат: ФСИН определился с местом, где Мамаев будет отбывать наказание

Адвокат Игорь Бушманов рассказал о том, что пока неизвестно, где полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будет отбывать тюремный срок.
«Конечно, ФСИН уже определился с местом отбытия наказания, но не предоставит информацию, пока осужденные туда не прибудут, – приводит Sport24.ru слова Бушманова. – Это делается в целях сохранения конспирации этапирования и безопасности».
Напомним, в мае Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам тюремного заключения за то, что в октябре прошлого года вместе с форвардом «Зенита» Александр Кокориным, его братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким он избил в центре Москвы водителя ведущей Первого канала.
Накануне стало известно, что братья Кокорины будут отбывать наказание в одной колонии, которая расположена недалеко от Москвы.
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