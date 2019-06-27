Адвокат: ФСИН определился с местом, где Мамаев будет отбывать наказание Полузащитник «Краснодара» приговорен к одному году и пяти месяцам тюремного заключения.

Адвокат Игорь Бушманов рассказал о том, что пока неизвестно, где полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будет отбывать тюремный срок.

«Конечно, ФСИН уже определился с местом отбытия наказания, но не предоставит информацию, пока осужденные туда не прибудут, – приводит Sport24.ru слова Бушманова. – Это делается в целях сохранения конспирации этапирования и безопасности».

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам тюремного заключения за то, что в октябре прошлого года вместе с форвардом «Зенита» Александр Кокориным, его братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким он избил в центре Москвы водителя ведущей Первого канала.

Накануне стало известно, что братья Кокорины будут отбывать наказание в одной колонии, которая расположена недалеко от Москвы.