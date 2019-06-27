Армянский клуб приобрел 10 российских футболистов

10 футболистов из России пополнили ряды ереванского «Арарата».
Отмечается, что это Александр Козлов, Константин Морозов, Сергей Ревякин, Денис Шевчук, Давид Хурцидзе (все – «Арарат» Москва), Аркадий Калайджян («Сочи»), Дмитрий Рыжов («Акрон» Тольятти), Теймураз Тобоев («Спартак» Владикавказ), Валерий Ярошенко (последний клуб – «Ростов») и футболист сборной России U19 Георгий Челидзе («Тюбиз», Бельгия).
Добавим, что главным тренер команды является российский специалист Сергей Булатов.
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