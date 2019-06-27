Армянский клуб приобрел 10 российских футболистов - Советский спорт
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27 июня 2019 12:18ФутболГичунцев Артур

Армянский клуб приобрел 10 российских футболистов

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

10 футболистов из России пополнили ряды ереванского «Арарата».

Отмечается, что это Александр Козлов, Константин Морозов, Сергей Ревякин, Денис Шевчук, Давид Хурцидзе (все – «Арарат» Москва), Аркадий Калайджян («Сочи»), Дмитрий Рыжов («Акрон» Тольятти), Теймураз Тобоев («Спартак» Владикавказ), Валерий Ярошенко (последний клуб – «Ростов») и футболист сборной России U19 Георгий Челидзе («Тюбиз», Бельгия).

Добавим, что главным тренер команды является российский специалист Сергей Булатов.

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