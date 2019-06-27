«Зенит» продал Панюкова в «Урал», но оставил за собой право первоочередного выкупа

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков стал игроком «Урала. Сегодня, 27 июня, он подписал полноценный контракт.
Отмечается, что чемпион России оставил за собой право первоочередного выкупа.
В минувшем сезоне 21-летний футболист выступал за «Урал» на правах аренды. Он отыграл 26 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевых паса.
Ранее форвард защищал цвета таких клубов, как московское «Динамо», «Химки», «Спартак» из Нальчика, «Балтика», литовский «Атлантас», французский «Аяччо» и португальская «Брага».
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