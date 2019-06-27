К ЦСКА на сборе присоединились два 17-летних игрока - Советский спорт
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27 июня 2019 12:33ФутболСпирин Дмитрий

К ЦСКА на сборе присоединились два 17-летних игрока

Состав ЦСКА на сборах в Австрии пополнили два игрока молодежного состава.

К команде присоединились 17-летние полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Илья Востриков.

На данный момент на сборах ЦСКА участвуют:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Наир Тикнизян, Никита Чернов, Марио Фернандес.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили, Данила Янов, Тигран Аванесян.

Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Такума Нисимура, Илья Востриков.

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