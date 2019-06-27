К ЦСКА на сборе присоединились два 17-летних игрока

К команде присоединились 17-летние полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Илья Востриков.
На данный момент на сборах ЦСКА участвуют:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Наир Тикнизян, Никита Чернов, Марио Фернандес.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили, Данила Янов, Тигран Аванесян.
Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Такума Нисимура, Илья Востриков.
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