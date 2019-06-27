Жена Риксена о граффити болельщиков «Зенита»: Он плакал, когда я ему показала

Жена бывшего полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена поблагодарила болельщиков клуба за граффити в поддержку ее мужа.
В Санкт-Петербурге появилось граффити со словами «Фернандо, не сдавайся» в поддержку голландца, который борется с боковым амиотрофическим склерозом.
«Хочется сказать спасибо, всем болельщикам Зенита за такую поддержку, – написала Вероника Риксен в инстаграме. – Сегодня моя семья была на этом месте и сделала это фото.
От меня и Фернандо лично: благодарим от всего сердца..., он плакал, когда я ему показала. Крайне приятно и важно для него ваша поддержка».
Напомним, в «Зените» Риксен выступал в 2006-2009 годах. 28 июня голландец запланировал прощальный вечер в одном из отелей Глазго. При этом он продолжит борьбу с болезнью, но будет делать это без камер.
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