Жена Риксена о граффити болельщиков «Зенита»: Он плакал, когда я ему показала - Советский спорт
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27 июня 2019 12:40ФутболЛипкин Антон

Жена Риксена о граффити болельщиков «Зенита»: Он плакал, когда я ему показала

Болельщики «Зенита» поддержали бывшего игрока клуба.

Жена бывшего полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена поблагодарила болельщиков клуба за граффити в поддержку ее мужа.

В Санкт-Петербурге появилось граффити со словами «Фернандо, не сдавайся» в поддержку голландца, который борется с боковым амиотрофическим склерозом.

«Хочется сказать спасибо, всем болельщикам Зенита за такую поддержку, – написала Вероника Риксен в инстаграме. – Сегодня моя семья была на этом месте и сделала это фото.

От меня и Фернандо лично: благодарим от всего сердца..., он плакал, когда я ему показала. Крайне приятно и важно для него ваша поддержка».

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Хочется сказать спасибо, всем болельщикам Зенита за такую поддержку 🙏🏽🙏🏽🙏🏽сегодня моя семья была на этом месте, и сделали это фото 🙏🏽 От меня и Фернандо лично Благодарим от всего сердца ... , он плакал когда я ему показала 😭, крайне приятно и важно для него ваша поддержка 🙌🏽❤️ We want to thank whole fans of @zenit_spb and people, from our family for such support and doing this graffiti for him 🙏🏽 it’s means a lot for Fernando, that fans remember and support him on this difficult time in his life ❤️ DOMT GUVE UP🙏🏽

Публикация от VeronikaRicksen/Veselova (@veronikaricksen)

Напомним, в «Зените» Риксен выступал в 2006-2009 годах. 28 июня голландец запланировал прощальный вечер в одном из отелей Глазго. При этом он продолжит борьбу с болезнью, но будет делать это без камер.

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