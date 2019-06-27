Заболотный может перейти в «Сочи» - Советский спорт
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27 июня 2019 12:49ФутболЛипкин Антон

Заболотный может перейти в «Сочи»

Форвард выступает за «Зенит» с 2018 года.

Форвард «Зенита» Антон Заболотный может начать новый сезон в «Сочи», сообщает Sport24.ru.

В клубе-дебютанте премьер-лиги воздержались от комментариев о возможности трансфера.

28-летний Заболотный провел полтора года в «Зените» после перехода из «Тосно». За это время он сыграл за команду в 44 матчах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Добавим, что его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В настоящее время «Сочи» готовится к сезону на сборе в Словении. На данный момент в команде три нападающих: Акмаль Бактияров, Владимир Обухов и Марко Мркич. При этом последние двое – на просмотре.

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