Заболотный может перейти в «Сочи» Форвард выступает за «Зенит» с 2018 года.

Форвард «Зенита» Антон Заболотный может начать новый сезон в «Сочи», сообщает Sport24.ru.

В клубе-дебютанте премьер-лиги воздержались от комментариев о возможности трансфера.

28-летний Заболотный провел полтора года в «Зените» после перехода из «Тосно». За это время он сыграл за команду в 44 матчах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Добавим, что его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В настоящее время «Сочи» готовится к сезону на сборе в Словении. На данный момент в команде три нападающих: Акмаль Бактияров, Владимир Обухов и Марко Мркич. При этом последние двое – на просмотре.