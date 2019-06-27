«Сочи» претендует на Полоза

Форвард Дмитрий Полоз может перейти в «Сочи», сообщает «Чемпионат.com».
27-летний нападающий сейчас находится на просмотре в «Ростове» и накануне отличился в матче предсезонного турнира в Австрии со «Спартаком» (2:0).
Предыдущий сезон Полоз, права на которого принадлежат «Зениту», провел в «Рубине» и забил пять голов в 27 матчах премьер-лиги. Контракт игрока с чемпионами России рассчитан до 30 июня 2020 года.
Ранее стало известно, что «Сочи» также претендует на другого форварда «Зенита» – Антона Заболотного.
Добавим, что «Сочи» готовится к сезону на сборе в Словении. Сейчас в команде три форварда: Акмаль Бактияров, Владимир Обухов и Марко Мркич, из них последние двое – на просмотре.
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