«Сочи» претендует на Полоза Форвард, находящийся на просмотре в «Ростове», может начать сезон в составе дебютанта премьер-лиги.

Форвард Дмитрий Полоз может перейти в «Сочи», сообщает «Чемпионат.com».

27-летний нападающий сейчас находится на просмотре в «Ростове» и накануне отличился в матче предсезонного турнира в Австрии со «Спартаком» (2:0).

Предыдущий сезон Полоз, права на которого принадлежат «Зениту», провел в «Рубине» и забил пять голов в 27 матчах премьер-лиги. Контракт игрока с чемпионами России рассчитан до 30 июня 2020 года.

Ранее стало известно, что «Сочи» также претендует на другого форварда «Зенита» – Антона Заболотного.

Добавим, что «Сочи» готовится к сезону на сборе в Словении. Сейчас в команде три форварда: Акмаль Бактияров, Владимир Обухов и Марко Мркич, из них последние двое – на просмотре.