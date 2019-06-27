Руис договорился с «Наполи» о продлении контракта

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис согласовал с клубом условия продления контракта, сообщает Sky Sport Italia.
По новому соглашению зарплата 23-летнего испанца будет увеличена. При этом сумма отступных в контракте отсутствует.
Ранее сообщалось, что на воспитанника «Бетиса» претендует «Реал», однако в «Наполи» отказались рассматривать вариант продажи игрока.
Руис перешел в состав вице-чемпионов Италии летом прошлого года. В завершившемся сезоне на его счету семь голов и три результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах.
Нынешний контракт Руиса рассчитан до 2023 года.
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