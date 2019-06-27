«Урал» объявил о переходе Шаболина

Полузащитник Артем Шаболин стал игроком «Урала», с которым подписал долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт клуба.
18-летний игрок в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Словении.
Воспитанник «Динамо» из Барнаула в минувшем сезоне выступал за «Носту» из Новотроицка. В 16 матчах группы «Урал-Поволжье» ПФЛ Шаболин, играющий на позиции правого полузащитника, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
«Урал» включит новичка в заявку для участия в матчах, как премьер-лиги, так и ПФЛ за вторую команду.
Напомним, ранее «Урал» объявил о подписании контракта с форвардом Андреем Панюковым.
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