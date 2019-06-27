«Урал» объявил о переходе Шаболина Полузащитник подписал с клубом долгосрочный контракт.

Полузащитник Артем Шаболин стал игроком «Урала», с которым подписал долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт клуба.

18-летний игрок в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Словении.

Воспитанник «Динамо» из Барнаула в минувшем сезоне выступал за «Носту» из Новотроицка. В 16 матчах группы «Урал-Поволжье» ПФЛ Шаболин, играющий на позиции правого полузащитника, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Урал» включит новичка в заявку для участия в матчах, как премьер-лиги, так и ПФЛ за вторую команду.

Напомним, ранее «Урал» объявил о подписании контракта с форвардом Андреем Панюковым.