Бузова проведет два дня в режиме Месси и Пике

«Ростов» – «Спартак» – 2:0. Как это было «Советский спорт» провел текстовую трансляцию контрольного матча.

Андрей Червиченко: 30 процентов легионеров покупаются, чтобы разворовать бюджет Бывший президент «Спартака» прокомментировал принятый на исполкоме РФС новый лимит на легионеров.

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