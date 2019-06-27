Бузова проведет два дня в режиме Месси и Пике - Советский спорт
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27 июня 2019 15:25ФутболЛипкин Антон

Бузова проведет два дня в режиме Месси и Пике

Российская певица приняла приглашение спонсора «Барселоны».

Российская певица Ольга Бузова приняла приглашение компании Beko, которая является спонсором «Барселоны» и предложила девушке провести 48 часов в роли игрока команды.

«Уже в эту субботу, 29 июня, Ольга Бузова сможет примерить на себя роль профессионального футболиста, соблюдая полностью режим дня Месси и Пике.

Ранние подъемы, изматывающие тренировки и соблюдение всех нюансов жесткого графика футболистов «Барсы», – говорится в сообщении.

Отметим, что эта акция пройдет в рамках флешмоба Бузовой «Стирай отговорки», которую она запустила, чтобы стать мотиватором для своих подписчиков.

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Волшебного понедельника, мои дорогие! 💖 Я с новостями и, надеюсь, вы меня поддержите🤗 Вас уже почти 16 миллионов🙏🏻, и я чувствую огромную ответственность перед вами! Хочу быть для вас мотиватором, идти рядом и вдохновлять моих людей на победы 💪🏻 #моилюдивсегдасомной Движение вперед – это большой труд. От наших решений зависит будущее, мы можем его сделать любым💫 Но как часто усталость, лень, привычки встают у нас на пути и превращаются в отговорки? Да постоянно😿! Я, как никто знаю, как сложно бывает заставить себя собраться и идти вперед. Но я научилась. Я не боюсь✌🏻. Я знаю, что помогает добиваться целей, и готова раскрыть свои секреты💃. Мне так хочется, чтобы вы все стали счастливее, успешнее, ближе к своим мечтам🙏🏼! Давайте вместе сотрем отговорки и добьемся успеха🌟🌟🌟 Если идея нравится, решено! Запускаю для вас социальную инициативу «Стирай Отговорки»😇. Для каждого из вас я стану мотиватором и вместе мы придем к успеху! Итак, выкладывайте посты с хештегом👉🏻 #стирайотговорки , пишите, в какой области вам нужна мотивация, о чем вы мечтаете и какие оправдания вам мешают... и следите за моим аккаунтом😉. Я выберу самые горячие темы и буду помогать вам стирать отговорки и добиваться победы✅. С сегодняшнего дня я – ваш личный мотиватор, мои хорошие! Летим вперед🙏🏼💖💖💖. #Бузова #Buzova

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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