«Барселона» продаст Дембеле и направит вырученные средства на трансфер Неймара

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может вернуться в чемпионат Германии, где он выступал за «Боруссию» Дортмунд.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб получил предложение о продаже француза в мюнхенскую «Баварию». Отмечается, что сине-гранатовые решили обдумать этот вариант. В случае, если чемпион Испании продаст футболиста, то направит вырученные средства на возвращение форварда «ПСЖ» Неймара.
В минувшем сезоне 22-летний Дембеле отыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.
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