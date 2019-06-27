Ильзат Ахметов: Форма становится лучше с каждым днем В четверг ЦСКА стартует на турнире в Австрии матчем с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил свою форму и рассказал о подготовке команды к сезону на сборе в Австрии

«Потихонечку набираем обороты, приходим в кондиции, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт клуба. – Начали без раскачки, в режиме тяжелой работы. Форма становится лучше с каждым днем, двигаемся только вперед».

Напомним, во вторник ЦСКА отправился в Австрию, где примет участие в предсезонном турнире с участием российских клубов.

В четверг армейцы сыграют с «Краснодаром», в воскресенье – со «Спартаком», а в следующую среду – с «Ростовом».

В первом туре нового чемпионата 14 июля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов».